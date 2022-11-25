Canan Hoca: Türkiye'nin gizli pandemisini açıkladı

Prof. Karatay, "Kabızsan vücudunun bütün dengeleri, çalışmaları bozulmuş demektir. Önemli olan büyük abdeste her gün çıkılsa dahi ıkınılarak çıkılmamasıdır. Eğer ıkınarak çıkıyorsanız kabızlık başlamıştır. Vücutta dengesizlik başlamıştır. Bağırsaktaki dost bakteriler yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır."diye uyarıda bulundu,

KABIZLIK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTİR



Sinir hastalıklarının ve bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan hastalıkların kabızlıktan meydana geldiğini hatırlattı, kabızlığın en önemli nedenlerinden birinin hareketsizlik olduğunu vurguladı.

KABIZLIĞA ÇARE: TÜRK KAHVESİ



Karatay, "Susuz kalırsak kabız oluruz. Tuzsuz kalırsak kabız oluruz." diye uyardı ve şöyle konuştu:

"Kabızlıktan korunmak için Türk kahvesi çok önemli. Türk kahvesi en yüksek antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendiren en yüksek şey kahvedir. Parkinsonu, unutkanlığı önler. Çok çay tüketmek kabızlık yapar. Kabızsanız çay içmemelisiniz."

SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI ANNE SÜTÜ GİBİDİR



Canan Karatay zeytinyağının önemini de vurguladı:

"Bol su, tuz, kayısı, mürdüm eriği, incir, soğuk sıkım zeytinyağı kabızlığı önlemek için çok önemlidir. Soğuk sıkım zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. İçerikleri ana sütü ile aynıdır."

NEDEN KABIZ OLUNUR?



Rektumda ya da kolonda darlık veya tıkanıklık

Rektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler

Hormonal hastalıklar

Tuvalet ihtiyacını ertelemek

Katı gıdalarla beslenmek

Fazla inek sütü tüketmek