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Canan Hoca: Türkiye'nin gizli pandemisini açıkladı

Açıklamalarıyla gündem yaratan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez de kabızlık konusuna değildi ve çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Canan Karatay, "Türkiye'nin gizli pandemisi kabızlıktır” dedi ve uyardı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 13:08
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Canan Hoca: Türkiye'nin gizli pandemisi: kabızlık

Canan Hoca: Türkiye'nin gizli pandemisini açıkladı
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Prof. Karatay, "Kabızsan vücudunun bütün dengeleri, çalışmaları bozulmuş demektir. Önemli olan büyük abdeste her gün çıkılsa dahi ıkınılarak çıkılmamasıdır. Eğer ıkınarak çıkıyorsanız kabızlık başlamıştır. Vücutta dengesizlik başlamıştır. Bağırsaktaki dost bakteriler yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır."diye uyarıda bulundu,

KABIZLIK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTİR

Sinir hastalıklarının ve bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan hastalıkların kabızlıktan meydana geldiğini hatırlattı, kabızlığın en önemli nedenlerinden birinin hareketsizlik olduğunu vurguladı.

KABIZLIĞA ÇARE: TÜRK KAHVESİ

Karatay, "Susuz kalırsak kabız oluruz. Tuzsuz kalırsak kabız oluruz." diye uyardı ve şöyle konuştu:

"Kabızlıktan korunmak için Türk kahvesi çok önemli. Türk kahvesi en yüksek antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendiren en yüksek şey kahvedir. Parkinsonu, unutkanlığı önler. Çok çay tüketmek kabızlık yapar. Kabızsanız çay içmemelisiniz."

SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI ANNE SÜTÜ GİBİDİR

Canan Karatay zeytinyağının önemini de vurguladı:

"Bol su, tuz, kayısı, mürdüm eriği, incir, soğuk sıkım zeytinyağı kabızlığı önlemek için çok önemlidir. Soğuk sıkım zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. İçerikleri ana sütü ile aynıdır."

NEDEN KABIZ OLUNUR?

Rektumda ya da kolonda darlık veya tıkanıklık
Rektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler
Hormonal hastalıklar
Tuvalet ihtiyacını ertelemek
Katı gıdalarla beslenmek
Fazla inek sütü tüketmek

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