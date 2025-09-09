Canan Kaftancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü... FETÖ’cü gazeteciye tokat gibi cevap

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in 8 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine başlamasının ardından parti içinde ve kamuoyunda tartışmalar alevlenmeye devam ediyor.

Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması ve 8 Eylül’de polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş yapması, parti içinde ciddi bir gerilime yol açtı.

Birçok kesim CHP’deki bazı isimlerin sessizliğine ve tarafsız kalmasına dikkat çekti. Bunlardan birisi de Firari FETÖ’cü olarak bilinen gazeteci Tarık Toros oldu.

Tarık Toros, paylaştığı videoda Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eski açıklamasını ekrana vererek yorumladı.

Tarık Toros, Kaftancıoğlu’nun tehdit halinde olduğunu ve ona göre tarafsız kaldığını iddia etti.

Toros, Kaftancıoğlu’nun Gürsel Tekin’e “evet de hayır da demediğini” belirtti.

Toros’un yorumları, özellikle sosyal medyada yankı buldu ve Kaftancıoğlu’nun tutumuna dair tartışmaları daha da alevlendirdi.

Toros’un ifadeleri şu şekilde:

“DAVALARDAN DOLAYI CEZAEVİ İLE TEHDİT EDİLMİŞ OLABİLİR”

“Canan Kaftancıoğlu olayı meselesi vardı ortada. Ne yapacak? Eski İstanbul İl başkanı Özgür Çelik'in selefi pozisyonunda ki ona da siyasi yasak konuda, ondan dolayı zaten koltuğu terk etmek zorunda kaldı. Ve özellikle 2019 Ekrem İmamoğlu'na belediyeyi kazandıran isimdir. Örgütçülüğüyle ve bütün sandıkları tutmasıyla Canan Kaftancıoğlu efsaneleşti, simgeleşti, sembolleşti. Başta kadınlar olmak üzere herkes peşine düştü. Böyle bir Tweet atmış. Altını da çizdim, niye çizdim bilmiyorum belli şeylerin. Ama şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi katkısı olmayacak diyor.

Hayır. Asıl bu dönem konuşacaksınız. Fakat tehdit almış olabilir. Hakkında davalar var. O davalardan dolayı cezaevi ile tehdit edilmiş olabilir. Bilmiyorum benimki spekülasyon ama Canan Kaftancıoğlu Gürsel Tekin'e evet demedi ama hayır da demedi.”

Canan Kaftancıoğlu'ndan çarpıcı 'Gürsel Tekin' açıklaması! 'Hiç kimsenin...'

Tarık Toros’un bu videosuna İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çok sert bir paylaşımla yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, X hesabından şunları yazdı:

“ŞİMDİ YÜRÜ GİT, VARSA AĞABABANI YOLLA!”

“Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim…

Ulan FETÖ’cü yavşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız.

Yazdığımı tekrar okudum, eleştiriyi anlarım da ‘size ne oluyor?’ onu hala anlamadım.

Sizlere benzemem. Ne işbirlikçi olurum ne de tehditlerden korkar susarım.

Bugünün faşist AKP iktidarını sizlerin, sizleri de oralara kimlerin getirdiğini ve elbirliğiyle halka neler ettiğinizi unutmadım hala…

Şimdi yürü git, varsa ağababanı yolla!”