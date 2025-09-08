Canan Kaftancıoğlu'ndan çarpıcı 'Gürsel Tekin' açıklaması! 'Hiç kimsenin...'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınarak verdiği 'kayyum' kararı gündemdeki yerini koruyor.

"GÜRSEL TEKİN" İDDİASINI REDDETMİŞTİ

Gazeteci Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin'e eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu'nun da eşlik edeceğini iddia etmişti. Kaftancıoğlu cephesi ise iddiaları reddetmişti.

CANAN KAFTANCIOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Canan Kaftancıoğlu günler sonra sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kişisel X'ten paylaşım yapan Kaftancıoğlu, şimdiye kadar konuyla ilgili açıklama yapmama sebebinin parti içi kutuplaşmayı artırmak istememesi olduğunu belirtti.

"HİÇ KİMSENİN..."

Kaftancıoğlu'nun "Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz" ifadeleri dikkat çekti.

Kaftancıoğlu "Kıymetli yol arkadaşlarım; neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim; şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum" dedi.

"NE GÖRMEK NE DUYMAK EVLADIR"

Kaftancıoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"(Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz) Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum…

'Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar.' Michalengelo."

CHP'den yeni 'Gürsel Tekin' çıkışı!

Gürsel Tekin'den 'kayyum' çıkışı! Açıklamaları gündem oldu

AKP'li Şamil Tayyar'dan sert çıkış! 'Tanıtırlar...'