Canan Karatay açıkladı. Kansere duvar ören besin ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra yaptığı ezber bozan açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, kanser dâhil birçok hastalığa karşı kalkan görevi gören lahana turşusunun önemini vurguladı.

“KANSER OLMANIZI ÖNLER”

Dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyleyen Karatay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler”

LAHANA TURŞUSUNUN FAYDALARI

-Sindirimi destekler

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Kalp sağlığını destekler

-Astım ataklarını azaltmaya yardımcı olur

-Enerji düzeylerini artırır

-Kemikleri güçlendirir

- Ruh sağlığını iyileştirir

-Stresle savaşmaya yardımcı olur

- Kilo vermeye yardımcı olur

-Göz ve cilt bakımına fayda sağlar

- Kanserle savaşan antioksidanlar sağlar

-İltihabı ve alerjileri azaltır

-C vitamini eksikliklerini önler

LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 Büyük Lahana

1 Adet 10 Kiloluk Bidon

1 Su Bardağı Sirke

1 Yemek Kaşığı Limon Tuzu

3 Yemek Kaşığı Tuz

8-10 Adet Sarımsak

Tarifi:

Lahananın en dışındaki kabuğunu temizleyin, iç kökünü alın, ortadan 2 ye bölün.

İstediğiniz büyüklükte parçalara ayırın.

Bidonun tabanına 8-10 adet sarımsak soyup koyun.

Üzerine doğradığımız lahanaları ilave edin.

Bidon ağzına kadar dolsun, daha sonra derin bir kapta su, sirke, tuz ve limon tuzunu ekleyip karıştıralım ve lahananın üzerine ilave edelim.

Ağzını sıkıca kapatalım, 1 ay kadar bekletip sonra da afiyetle yiyelim