Canan Karatay uyardı. Zeytini sakın böyle tüketmeyin. Kısır yapıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Zeytinin birçok konuda sağlığa olan faydaları biliniyor. Zeytinin ise nasıl tüketileceği konusu merak konusu olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Canan Karatay’ın yaptığı son zeytin açıklaması dikkat çekti.

“ONLARI TUZUNU ÇIKARTIYORUM DERSENİZ KISIR KALIRSINIZ”

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinin sudan geçirilip tüketilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız.”

ZEYTİNİN FAYDALARI

-Kanser önleyicidir.

-Göz sağlığının koruyucusu

-Sağlıklı kemik gelişimi sağlar

-Kalp sağlığını destekler

-Beyin sağlığını korur

-Antioksidan deposudur

-Saç ve cilt sağlığını korur

-Sindirim sistemini sağlıklı çalıştırır

-Enerji verir

ZEYTİN NEDİR?

“Avrupa zeytini” anlamında Olea europaea botanik adlı zeytin, zeytingiller Oleaceae familyasından meyvesi yenen ve geleneksel olarak Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türüdür. Tür, tüm Akdeniz ülkelerinin yanı sıra Güney Amerika, Güney Afrika, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilir. Olea europaea, Olea cinsi için tip türüdür.