Canan Hoca zeytini işaret etti

Canan Karatay, “Şeker bütün dokularda tahribat yapar. Serbest oksijen radikalleri dediğimiz bütün dokuları harap eder. Vücut, pankreasta insülin hormonu salgılatır. Çünkü dolaşımda bulunan şeker dokularının harap etmeden bir an evvel uzaklaştırılması gereklidir." diye konuştu.

Kan şekerini yükselten gıdanın ekmek olduğuna dikkati çeken Karatay, “İnsülin, şekeri trigliseritli hale çeviriyor. Trigliseritleri vücutta depo ediyor. Karaciğer yağlanması, göbeğin yağlanması, meme ve gıdığın yağlanması, küçük dilin yağlanması, bacakların yağlanması, hanımların selülit problemlerinin hepsi trigliseritin oraya depo edilmiş olmasından kaynaklanır.” değerlendirmesinde bulundu.



Karatay, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2006 yılında İstanbul’da yaptığı bir toplantıda rapor yayımlandığını, bu rapora göre Türkiye’de kişi başına 200 kilo ekmek tüketildiğini söyledi. Raporda dünyada en çok ekmek tüketilen ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Karatay, “İkincisi, Türkiye’de en kötü ekmek üretiliyor. Üçüncüsü ‘Türkiye’de ekmek tüketimi azaltılırsa bütün hastalıklar da yüzde 30 azalır’ diyor. Bu Dünya Sağlık Örgütü’nün raporu… Bulup okuyabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Karatay, zeytinin en bereketli gıdalardan biri olduğunu dile getirerek, ‘İstediğiniz kadar zeytin yiyin. Yanınızda zeytin taşıyın. Alın doğal zeytini, ilaçlanmış falan değil. Koyun yanınıza leblebi gibi yersiniz" diye konuştu.