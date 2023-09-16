Canan Karatay'dan ailelere dikkat çeken tavsiye. Okula giden çocuklar bol bol tüketsin

Editör: Beyza Damgacıoğlu
Okulların açılması sonrasında çocuklar beslenme önerileri dikkat çekmeyi sürdürüyor.
Canan Karatay'dan ailelere dikkat çeken tavsiyeler gelmeye devam ediyor.
Karatay şunları açıkladı:
“Çocuklar, Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar içebilir. Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Şeker beyinde tahribat yapar, Türk kahvesi onu düzeltir, cin gibi yapar.”
TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
-Enerji artırmada etkilidir
-Ruhsal sağlığına iyi gelir
-Metabolizmayı hızlanmasını sağlar
-Cilt ve saç sağlığına yardımcı olur
-Kalp dostu
-Diyabet düşmanı
-Karaciğer yağlanmasına karşı
-Safra taşını engeller
-Alzheimer için etkili
-Odaklanmayı kolaylaştırır
-Yağları eritir
-Cilt yaşlanmasıyla savaşır