Canan Karatay'dan ailelere dikkat çeken tavsiye. Okula giden çocuklar bol bol tüketsin

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Okulların açılması sonrasında çocuklar beslenme önerileri dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Canan Karatay'dan ailelere dikkat çeken tavsiyeler gelmeye devam ediyor.

Karatay şunları açıkladı:

“Çocuklar, Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar içebilir. Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Şeker beyinde tahribat yapar, Türk kahvesi onu düzeltir, cin gibi yapar.”

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Enerji artırmada etkilidir

-Ruhsal sağlığına iyi gelir

-Metabolizmayı hızlanmasını sağlar

-Cilt ve saç sağlığına yardımcı olur

-Kalp dostu

-Diyabet düşmanı

-Karaciğer yağlanmasına karşı

-Safra taşını engeller

-Alzheimer için etkili

-Odaklanmayı kolaylaştırır

-Yağları eritir

-Cilt yaşlanmasıyla savaşır