Canan Karatay'dan ailelere dikkat çeken tavsiye. Okula giden çocuklar bol bol tüketsin

Canan Karatay, okula giden çocuklar için Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar tüketmesi için ailelere uyarı yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Canan Karatay'dan ailelere dikkat çeken tavsiye. Okula giden çocuklar bol bol tüketsin

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Okulların açılması sonrasında çocuklar beslenme önerileri dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Canan Karatay'dan ailelere dikkat çeken tavsiyeler gelmeye devam ediyor.

Karatay şunları açıkladı:

“Çocuklar, Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar içebilir. Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Şeker beyinde tahribat yapar, Türk kahvesi onu düzeltir, cin gibi yapar.”

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Enerji artırmada etkilidir

-Ruhsal sağlığına iyi gelir

-Metabolizmayı hızlanmasını sağlar

-Cilt ve saç sağlığına yardımcı olur

-Kalp dostu

-Diyabet düşmanı

-Karaciğer yağlanmasına karşı

-Safra taşını engeller

-Alzheimer için etkili

-Odaklanmayı kolaylaştırır

-Yağları eritir

-Cilt yaşlanmasıyla savaşır

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