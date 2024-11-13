Canan Karatay'dan sert çıkış: Dubai çikolatası bir zehirdir

Bir anda gündem oluşturdu...Adı da Dubai çikolatasıydı.Sosyal medyada gündem oldu, herkes onu almak için neredeyse birbirleriyle yarış etti. Dubai çikolatası yemek için sıralara girdi ama Prof. Dr. Canan Karatay'dan yine ezber bozan bir açıklama geldi.

Çıktığı televizyon programında konuşan Canan Karatay Dubai Çikolatası için verdi veriştirdi. Karatay, canlı ayında zehir ifadesi kullandı.

Canan Karatay bu açıklamasının ardından sosyal medyada bir anda gündem oldu. Profesör Doktor

Uzmanlardan Dubai çikolatası uyarısı!

Karatay katıldığı canlı yayında Dubai Çikolatası'nı zehir olarak gördüğünü belirtti.

Sosyal medya fenomenlerinin pazarlamak için yarıştıkları Dubai Çikolatası hakkında konuşan Prof. Dr Canan Karatay "Dubai çikolatası bir zehirdir" ifadesi kullandı. Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı canlı yayında Dubai Çikolatası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Canan Karatay ''Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem neden kanser ben de olacağım' diye beklesinler. İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktı. Yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi yapay zekaya bırakmayın'' şeklinde konuştu.