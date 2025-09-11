Canavar anne! 2 çocuğunu öldürüp bavullarda sakladı: Satılan depo vahşeti ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Posta Gazetesi
Canavar anne! 2 çocuğunu öldürüp bavullarda sakladı: Satılan depo vahşeti ortaya çıktı

Yeni Zelanda’da Hakyung Lee, eşi öldükten sonra 6 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu yüksek doz antidepresanla zehirledi. Sonra başarısız intihar girişiminde bulunan kadın, çocuklarının cesetlerini bavula koyup depoya sakladı. Cinayet, deponun satılmasıyla ortaya çıktı.

Yeni Zelanda Auckland’de internet açık artırmasıyla satılan depodaki bavulların içinden iki çürümüş çocuk cesedi bulundu. 2022’de yaşanan olayın ardından polis, cesetlerin 6 yaşındaki Minu Jo ve 8 yaşındaki ablası Yuna Jo’ya ait olduğunu belirledi.

canavar-anne-2-cocugunu-oldurup-bavullarda-sakladi-satilan-depo-vahseti-ortaya-cikti-yenicag-4.jpg

GÜNEY KORE’DE YAKALANDI

Adli tıp, çocukların 4 yıl önce öldüğünü tespit etti. Cinayet şüphelisi olarak Interpol kırmızı bültenle aranan anne Hakyung Lee (44), Güney Kore’de yakalanıp Yeni Zelanda’ya iade edildi. 2018’de eşi Ian Jo’yu kanserden kaybedince intihar planı yapan Hakyung Lee, çocuklarını yüksek doz antidepresanla zehirlediğini itiraf etti.

canavar-anne-2-cocugunu-oldurup-bavullarda-sakladi-satilan-depo-vahseti-ortaya-cikti-yenicag-4.jpg

TAZMİNATLA ESTETİK OLMUŞ

Evlatlarını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan canavar anne Hakyung Lee, başarısız kalınca çocuklarının cesetlerini bavula yerleştirip depoya koyduğunu söyledi.

canavar-anne-2-cocugunu-oldurup-bavullarda-sakladi-satilan-depo-vahseti-ortaya-cikti-yenicag-5.jpg

Kocasının ölümüyle sigortadan aldığı tazminatla yeni hayat kuran Hakyung Lee’nin önce estetik yaptırdığı, sonra yıllarca lüks yaşadığı anlaşıldı.Cinayetin gün yüzüne çıkmasıyla tutuklanan vicdansız annenin yargılanmasına başlandı.

canavar-anne-2-cocugunu-oldurup-bavullarda-sakladi-satilan-depo-vahseti-ortaya-cikti-yenicag-6.jpg

Geçen gün ilk kez hakim karşısına çıkan Hakyung Lee, çocuklarının cesetlerini korkudan sakladığını ve suçsuz olduğunu belirtti.

Davanın 4 hafta sürmesi öngörülüyor.

Son Haberler
Bilecik’te Kamu Spor Oyunları başlıyor!
Bilecik’te Kamu Spor Oyunları başlıyor!
Eski başkan hakkında beraat kararı!
Eski başkan hakkında beraat kararı!
Fenomenlerin önerdiği zayıflama formüllerindeki büyük tehlike. Uzmanlar uyarıyor
Fenomenlerin önerdiği zayıflama formüllerindeki büyük tehlike. Uzmanlar uyarıyor
İlayda’yı öldüren sanığın davası karara çıktı
İlayda’yı öldüren sanığın davası karara çıktı
Bilecik’in ilk kadın kamyon şoförü yollarda!
Bilecik’in ilk kadın kamyon şoförü yollarda!