Canavar anne! 2 çocuğunu öldürüp bavullarda sakladı: Satılan depo vahşeti ortaya çıktı

Yeni Zelanda Auckland’de internet açık artırmasıyla satılan depodaki bavulların içinden iki çürümüş çocuk cesedi bulundu. 2022’de yaşanan olayın ardından polis, cesetlerin 6 yaşındaki Minu Jo ve 8 yaşındaki ablası Yuna Jo’ya ait olduğunu belirledi.

GÜNEY KORE’DE YAKALANDI

Adli tıp, çocukların 4 yıl önce öldüğünü tespit etti. Cinayet şüphelisi olarak Interpol kırmızı bültenle aranan anne Hakyung Lee (44), Güney Kore’de yakalanıp Yeni Zelanda’ya iade edildi. 2018’de eşi Ian Jo’yu kanserden kaybedince intihar planı yapan Hakyung Lee, çocuklarını yüksek doz antidepresanla zehirlediğini itiraf etti.

TAZMİNATLA ESTETİK OLMUŞ

Evlatlarını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan canavar anne Hakyung Lee, başarısız kalınca çocuklarının cesetlerini bavula yerleştirip depoya koyduğunu söyledi.

Kocasının ölümüyle sigortadan aldığı tazminatla yeni hayat kuran Hakyung Lee’nin önce estetik yaptırdığı, sonra yıllarca lüks yaşadığı anlaşıldı.Cinayetin gün yüzüne çıkmasıyla tutuklanan vicdansız annenin yargılanmasına başlandı.

Geçen gün ilk kez hakim karşısına çıkan Hakyung Lee, çocuklarının cesetlerini korkudan sakladığını ve suçsuz olduğunu belirtti.

Davanın 4 hafta sürmesi öngörülüyor.