Çan'da otomobiller birbirine girdi. 5 yaralı

Olay, Hurma köyünden ana yola çıkmaya çalışan Remzi Sümer'in kullandığı 17 ZD 790 plakalı otomobilin, Çanakkale yönünden gelen Ali Karataş yönetimindeki 34 KK 7448 plakalı otomobille çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle Ali Karataş'ın aracı yol kenarındaki şarampole savrularak takla attı. Bu araçta bulunan Karataş ve yanındaki yolcu yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Remzi Sümer, çarpmanın etkisiyle araçtan dışarı savruldu ve ağır yaralandı. Ayrıca, Sümer'in aracında bulunan Zülfiye Sümer ve Zeliha Tekin de kazada yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, kazayla ilgili jandarmadan bilgi aldı. Kaza nedeniyle Çan-Çanakkale yolu kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve jandarma, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.