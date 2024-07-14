Çan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 16.22'de Çan ilçesine bağlı Göle köyü yakınlarındaki ziraat arazisinde başladı ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Saat 16.32'de Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangına havadan 4 helikopter, 5 uçak, karadan ise 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 hizmet aracı, 3 treyler, 2 itfaiye ve 63 personel ile müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, saat 17.34 itibariyle ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.