Candan kardeşlerin zengin görünmek için sosyal medyada yaptıkları hile ortaya çıktı

Bahar Candan tuhaf bir gülüşle, ablası Nihal Candan Bodrum’da poz verir gibi emniyetten çıkmıştı. Candan kardeşlerin adliyede tüm neşesi kaçtı. Tutuklandıklarını öğrendiklerinde ikisi de hüngür hüngür ağladı.

Sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal candan suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak suçlarından salı sabahı gözaltına alındı. İki gün emniyette kaldılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.

10 BİN TL KARŞILIĞINDA REKLAM YÜZÜ OLDUK

Candan kardeşlerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadelere Kanal D haber ulaştı. Bahar Candan çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara ablası ile birlikte 10 bin TL karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını söyledi. Yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini belirtti.

Ablası Nihal Candan ile birlikte suç örgütü vitrinine para kasası oldukları iddialarını reddetti. Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı para dolu çanta ve helikopter fotoğrafı ile ilgili “onlar photoshop” dedi.

Bahar Candan kendini "lüks bir yaşantım yok” diye savundu. İdolünün zenginler olduğunu, zengin gibi görünmeye çalıştığını böyle davranmanın onu çok ama çok mutlu ettiğini söyledi.

“ABLAM AYRILDIKTAN SONRA BENİMLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI”

Çete lideri Onur Apaydın ile olan bağlantısıyla ilgili soruya “Adını Kaan olarak biliyordum, meğerse bu yalanmış, gerçek ismi Onur Apaydınmış, ablamın sevgilisiydi ilişkileri bir yıl sürdü, sonra benimle görüşmeye başladı, beraber yemeğe de çıktık, keşke onu hiç tanımasaydım” savunması yaptı.

Nihal Candan da kardeşi gibi benzer bir ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip sevgilisi olan çete lideri Onur Apaydın’ın kendisini kandırdığını söyledi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Bahar, Nihal Candan ile diğer şüpheli tutuklandı. Nihal Candan mahkeme salonundan çıktıktan sonra adliye koridorunda “Cezaevine gitmek istemiyorum lütfen” diye hüngür hüngür ağladı.

Bahar Candan ise cezaevine götürülürken, “asıl suçlular dışarıda benim hesabımda para yok” diye bağırdı.

Polisler Candan kardeşleri son sağlık kontrolünün ardından Silivri Cezaevi’ne götürdü.

CANDAN KARDEŞLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.