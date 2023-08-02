Caner Cindoruk’tan şaşırtan itiraf: Annem ilk bölümden sonra ağlayarak aradı

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk ‘Sıkı Muhabbet’ programına konuk oldu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Çok izlenen ‘Sadakatsiz’ dizisinin çekildiği dönemde annesinin kendisine ağlayarak telefon açıp “Niye böyle bir karakteri oynadın? Sana değil, bana küfrediyorlar” dediğini anlattı.

"KAYGI BOZUKLARIM VARDI"

Geçmiş yıllarda kaygı sorunu yaşadığını söyleyen oyuncu “Kaygı bozukluklarım vardı. Mesela bir yerden bir yere giderken inanılmaz panik oluyordum, böyle çok uçak kaçırdım” dedi. Kaygı bozukluğunun yanı sıra utangaçlıkla da baş etmeyi öğrendiğini anlatan Cindoruk “Bence iyi oyuncuların çoğu utangaç bir çocukluktan geliyor. Başka bir dünyada kendini çok rahat ifade ettiğini görmek belki de bu mesleğe olan tutkuyu kaşıyor” diye ekledi.

Konu aşka gelince üniversite yıllarına kadar platonik aşklar yaşadığını söyleyen Caner Cindoruk, “Bir kıza ondan hoşlandığımı söyleyemezdim. Üniversitede tiyatro başladıktan sonra özgüvenimde gelmeye başladı. Aşk belki de çözülemediği için bu kadar altı dolu bir kavram. Çünkü her şair aşkı başka anlatıyor, her yazar aşkı başka tarif ediyor” diye konuştu.

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle Hürriyet YouTube kanalında yayında.

