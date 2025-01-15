Caner Erkin'e ihraç şoku! Aziz Yıldırım devrede

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Caner Erkin'e ihraç şoku! Aziz Yıldırım devrede

Trendyol Süper Lig'de 17. haftasında Fenerbahçe ile İKAS Eyüpspor karşı karşıya gelmişti. Maçta yaşanan olaylardan dolayı Caner Erkin'in Fenerbahçe kongre üyeliği tehlikeye girdi.

Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig'de 17. haftada karşılaşmış ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu olan ve Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin de mücadelede yaşanan olaylar nedeniyle sarı kart görmüştü. İkinci yarıda oyundan çıkan Erkin, kenarda Fenerbahçeli futbolcularla gergin anlar yaşamıştı.

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRDİ

Aydın Cingöz’ün açıklamasına göre yaşanan bu olayların ardından Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçeli futbolcularla maç içerisinde ve sonunda tartışma yaşayan Caner Erkin'in Fenerbahçe üyeliğini sonlandırmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

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