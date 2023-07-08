Kendisine saldırtılan köpeğe bir şarjör mermi sıktı

Sakarya'da bir kişi ağaca bağlı bir köpeğin üzerine bir şarjör mermi boşaltarak katletti. İlk yayınlanan görüntülerde şahısın köpeği öldürme görüntüleri vardı. Ancak Medyabar olay öncesi yaşananların görüntüsünü de yayınladı. O görüntülere göre bir kişi köpeğin yanından geçiyor. Bu sırada köpeğin başında bekleyen kadın, zinciri açıyor. İşte bu sırada köpek M.O adlı kişiye saldırıyor. Hatta tişörtünden de bir parça koparıyor.

İHA'nın haberine göre, Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpek öldü.

Olay, Karasu'da meydana geldi. İddiaya göre, yan yana olan iki eğlence mekanı sahibi şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası bahçede bağlı olan köpek bir kadın tarafından zinciri çözülerek, M.O adlı şahısın üzerine saldırması sağlanıyor. Bu olayın ardından siyah bir kıyafet giyerek, olay yerine dönen şahıs silahını çıkarttı ve kendine saldıran köpeğe 14 mermi sıktı.

Dehşete düşüren görüntüler ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın ağaca bağlı köpeğe silahla ateş ettiği ve köpeğin acı içerisinde kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışma neticesinde M.O. yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli süreç başladı.