Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı! Eşini öldürüp cesediyle karakola gitmişti

Kaynak: AA / DHA / İHA
Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı! Eşini öldürüp cesediyle karakola gitmişti

Konya'da Bekir Durmaz'ın (53), otomobilde tartıştığı eşi Elif Durmaz’ı (37), bıçakladıktan sonra otomobille birlikte polis merkezine giderek teslim olduğu olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Şüpheli Durmaz’ın boşanma aşamasında ve ayrı yaşadığı eşi ile çocuklarına alışveriş yapmak için ikna edip buluştuğu, arka koltuktan oturan 11 yaşındaki zihinsel engelli oğlunun gözü önünde 20’ye yakın bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlendi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Süleyman Çelebi Mahallesi İsmail Kaya Caddesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Bekir Durmaz, seyir halindeki 42 ADD 102 plakalı otomobilde eşi Elif Durmaz'ı arka koltukta oturan 11 yaşındaki zihinsel engelli oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı.

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CESEDİYLE POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Bu sırada arkadaki aracın sürücüsü durumu fark edip, polise ihbarda bulunarak otomobilin plakasını verdi. Polis bölgede aracı bulmak için çalışma yaptığı sırada Bekir Durmaz, Özalkent Polis Merkezi’ne geldi. Polise, eşini bıçakladığını ve sağlık ekibi çağrılmasını söyledi. Otomobili kontrol eden polisler, sağ ön koltukta Elif Durmaz’ı kanlar içerisinde bulundu.

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20’YE YAKIN BIÇAK DARBESİ

Bekir Durmaz gözaltına alınırken, çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 20’ye yakın bıçak darbesi alan ve çok kan kaybettiği anlaşılan Elif Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Elif Durmaz’ın cenazesi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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‘ÇOCUKLARA ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN İKNA ETTİM’

Gözaltına alınan Bekir Durmaz ilk ifadesinde eşi Elif Durmaz ile bir süredir ayrı yaşadıklarını belirterek, ''Elif, çocuklarla birlikte kız kardeşinin yanında kalıyordu. Çocuklara alışveriş yapalım diye ikna edip buluştuk. Beni aldatıyordu ve bir hafta öncede boşanma davası açtım. Aldatma nedeniyle yeniden tartıştık. Aldattığı için de bıçakladım. Sonra da karakola gelip teslim oldum'' dedi.

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Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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