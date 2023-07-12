'Canım istediği için ormanı yaktım' diyen şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan, jandarmadaki ifadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım" diyen Ali Ö. (35), adliyeye sevk edildi.

'Canım istediği için ormanı yaktım' diyen şüpheli adliyeye sevk edildi

DHA’nın haberine göre, Gündoğdu Mahallesi yakınlarında, dün saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de destek verdiği yangın, 3 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Çalışma başlatan jandarma, şüpheli olarak daha önce aynı mahallede evini yakan Ali Ö.'yü gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Ali Ö., ifadesinde, "Sıkıldım, canım istediği için ormanı yaktım" dedi. Ali Ö., 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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