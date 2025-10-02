"Canısı"nın Emine'si yeni yaşını kutladı! Kızıyla olan pozları olay oldu

Kaynak: Haber Merkezi
"Canısı"nın Emine'si yeni yaşını kutladı! Kızıyla olan pozları olay oldu

Bir dönemin sevilen dizisi "Canısı" ile hafızalara kazınan oyuncu Emine Ün, yeni yaşını kutladı. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Ün, 48 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum gününü kızı Duru ile verdiği pozlarla kutladı ve bu özel anları sosyal medyada paylaştı.

“İYİ Kİ VARSIN ANNEM”

Anne-kızın güzelliği sosyal medyada büyük ilgi gördü. Duru Kınay, annesinin doğum gününü kutlamak için duygusal bir mesaj yayınladı: "İyi ki doğdun, iyi ki varsın annem." Emine Ün de kızının bu anlamlı paylaşımına "Aşkım, her şeyim" şeklinde karşılık verdi.

.webp

“İKİZ GİBİSİNİZ”

Paylaşılan fotoğraflarda hem Emine Ün'ün hem de kızının güzelliği dikkat çekti. Kullanıcılar tarafından "İkiz gibisiniz" yorumları yapılırken, anne-kızın benzerliği de gözlerden kaçmadı. "Canısı" dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün'ün bu özel günü ve kızıyla olan fotoğrafları, sosyal medyada gündem yarattı.

9.webp

99.webp

Son Haberler
Uğurcan Çakır soru işaretlerini ortadan kaldırdı!
Uğurcan Çakır soru işaretlerini ortadan kaldırdı!
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Erdoğan’ın imzasıyla mal varlıkları donduruldu! 20 kişi, 18 kuruluş
Erdoğan’ın imzasıyla mal varlıkları donduruldu! 20 kişi, 18 kuruluş
Final kararı aldığı konuşuluyordu! Aşk ve Gözyaşı’nda flaş gelişme
Final kararı aldığı konuşuluyordu! Aşk ve Gözyaşı’nda flaş gelişme
Bomba gibi patladı! Felaket yemek yaparken geldi: 1 kişi yaralandı
Bomba gibi patladı! Felaket yemek yaparken geldi: 1 kişi yaralandı