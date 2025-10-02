"Canısı"nın Emine'si yeni yaşını kutladı! Kızıyla olan pozları olay oldu

“İYİ Kİ VARSIN ANNEM”

Anne-kızın güzelliği sosyal medyada büyük ilgi gördü. Duru Kınay, annesinin doğum gününü kutlamak için duygusal bir mesaj yayınladı: "İyi ki doğdun, iyi ki varsın annem." Emine Ün de kızının bu anlamlı paylaşımına "Aşkım, her şeyim" şeklinde karşılık verdi.

“İKİZ GİBİSİNİZ”

Paylaşılan fotoğraflarda hem Emine Ün'ün hem de kızının güzelliği dikkat çekti. Kullanıcılar tarafından "İkiz gibisiniz" yorumları yapılırken, anne-kızın benzerliği de gözlerden kaçmadı. "Canısı" dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün'ün bu özel günü ve kızıyla olan fotoğrafları, sosyal medyada gündem yarattı.