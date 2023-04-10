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Çankaya’da sağlıklı yaşlanma oyunları

Ankara Çankaya Belediyesi'nin yaş almış yurttaşlara yönelik kültürel ve sosyal hizmet verdiği Baharevleri, Alzheimer ve demanstan korunmaya yönelik etkinlikler düzenliyor.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:39
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Çankaya’da sağlıklı yaşlanma oyunları

Çankaya’da sağlıklı yaşlanma oyunları
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ANKA'da yer alan haberde, Çankaya Belediyesi'nin yaş almış yurttaşlara yönelik etkinlikleri sürüyor. Cebeci, Sokullu, Ayrancı, Mutlukent ve Çayyolu Baharevleri'nde  Senyorapp iş birliğinde Alzheimer ve demanstan korunmaya yönelik etkinliklerin yanı sıra oyunlarla hafıza güçlendirme çalışmaları da yapılıyor.

Cebeci Baharevi’nde düzenlenen ritim terapisti eşliğinde ve farklı dijital materyaller ile hafıza oyunu, refleks oyunu etkinliklerinin yanı sıra koordinasyon ve fiziksel kondisyon oyunları da yaşlı bireylerin hafızalarını güçlü tutmalarına katkı sağlıyor. Etkinliklerde keyifli vakit geçiren Çankayalılar, Alzheimer ve demanstan korunma yöntemleri hakkında bilgi alıyor.   

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