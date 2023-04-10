Çankaya’da sağlıklı yaşlanma oyunları

ANKA'da yer alan haberde, Çankaya Belediyesi'nin yaş almış yurttaşlara yönelik etkinlikleri sürüyor. Cebeci, Sokullu, Ayrancı, Mutlukent ve Çayyolu Baharevleri'nde Senyorapp iş birliğinde Alzheimer ve demanstan korunmaya yönelik etkinliklerin yanı sıra oyunlarla hafıza güçlendirme çalışmaları da yapılıyor.

Cebeci Baharevi’nde düzenlenen ritim terapisti eşliğinde ve farklı dijital materyaller ile hafıza oyunu, refleks oyunu etkinliklerinin yanı sıra koordinasyon ve fiziksel kondisyon oyunları da yaşlı bireylerin hafızalarını güçlü tutmalarına katkı sağlıyor. Etkinliklerde keyifli vakit geçiren Çankayalılar, Alzheimer ve demanstan korunma yöntemleri hakkında bilgi alıyor.