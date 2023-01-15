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Çankırı Merkez’de icradan satılık arsa

T.C. Çankırı Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Çankırı Merkez'de 592 m² arsa mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 14:28
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Çankırı Merkez’de icradan satılık arsa

Çankırı Merkez’de icradan satılık arsa
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çankırı İl, Merkez İlçe, Buğdaypazarı Mahallesi 670 Ada, 9 Parsel, Çankırı İmar planına göre konut alanı lejantında ayrık nizam E:2 ve Yençok. 21,50 metre imar izinli. Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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