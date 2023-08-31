Çankırı'da 25 büyükbaş hayvanı tıra yükleyip çaldılar

Çankırı’da ahıra dadanan hırsızlar 25 büyükbaş hayvanı tırlara yükleyip çaldı.

KAYNAK: İHA
Çankırı'da 25 büyükbaş hayvanı tıra yükleyip çaldılar

Olay, Ilgaz ilçesine bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiftçiye ait ahırdan 25 adet büyükbaş hayvan tıra yüklenerek çalındı. Hayvanlarının çalındığını fark eden vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çalınan hayvanların Ankara’nın Çubuk ilçesinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. Olayla ilgili şüpheli A.T.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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