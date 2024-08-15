Çankırı'da 3 ev yandı

Kaynak: DHA
Çankırı'da 3 ev yandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yangın çıktı. Çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Şeyhyunus köyünde K.G isimli şahsa ait evde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, yakındaki 2 eve daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası köye çok sayıda itfaiye, jandarma, il orman işletme müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası alevler kontrol altına alınırken 3 ev tamamen yandı.

Köye gelen Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yetkililerden bilgi alıp, incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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