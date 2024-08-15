Çankırı'da 3 ev yandı

İlçeye bağlı Şeyhyunus köyünde K.G isimli şahsa ait evde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, yakındaki 2 eve daha sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı sonrası köye çok sayıda itfaiye, jandarma, il orman işletme müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası alevler kontrol altına alınırken 3 ev tamamen yandı.
Köye gelen Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yetkililerden bilgi alıp, incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.