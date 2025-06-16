Çankırı’da aranan 88 şahıs kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Çankırı’da aranan 88 şahıs kıskıvrak yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 88 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 88 şahıs ile 13 kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 11 adet sentetik uyuşturucu hap, 66,92 gram sentetik kannabinoid, 22 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 88 şahıstan 3'ü tutuklandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 249 araç trafikten men edilirken 3 bin 255 araç sürücüsüne toplamda 8 milyon 838 bin 224 TL cezai işlem uygulandı.

Çankırı’da aranan 88 şahıs kıskıvrak yakalandı

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