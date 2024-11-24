Çankırı'da D-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı

Kaynak: İHA
Çankırı'da D-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı

Çankırı'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde araçların geçişine izin verilmiyor.

Çankırı'nın kuzey kesimlerinde bulunan Çerkeş Atkaracalar ve Kurşunlu ilçesi güzergahında bulunan D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.

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İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle yolda saatlerce mahsur kaldı.

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Uzun kuyrukların oluştuğu yolda sürücüler kontak kapattı. Geçişlerine izin verilmeyen sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirildi.

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Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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