Çankırı'da orman yangını

Ilgaz ilçesi Keseköy köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle Çankırı merkez ve ilçelerden bölgeye orman, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının yayılmasını önlemek için helikopter desteğiyle beraber ekiplerin söndürme çalışmaları da devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X’ten gerçekleştirdiği paylaşımda, Çankırı Ilgaz’da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladıklarını, yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadele ettiklerini ifade etti.