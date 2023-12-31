Çankırı’da otomobil çatıya uçtu

Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerindeki Dedeler Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan 06 CEY 495 plakalı otomobil, demir korkuluklara çarparak 5 metre yükseklikten Tatlı Çay'a uçtu.

Çevredeki vatandaşların şhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, itfaiye ve sağlık tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.