Çankırı’da otomobil çatıya uçtu

Kaynak: DHA
Çankırı’da otomobil çatıya uçtu
Çankırı’da bir otomobil 5 metre yükseklikten çaya düştü. Kazada 7 kişi yaralandı.

Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerindeki Dedeler Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan 06 CEY 495 plakalı otomobil, demir korkuluklara çarparak 5 metre yükseklikten Tatlı Çay'a uçtu.

Çevredeki vatandaşların şhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, itfaiye ve sağlık tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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