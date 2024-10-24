Canlarını böyle kurtardılar. Ölümden kaçışın fotoğrafı

Bursa'da ölümden kaçışın görüntüsünü, güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. İki kişi kaldırımda yürüyordu. Ancak onlar için bir iki saniye içinde tehlike çanları çalmaya başlayacaktı. Öyle de oldu zaten. Bir sürücü ayağını gazdan çekmeyince, kaldırımdaki vatandaşlar, son anda canlarını kurtardı. Bu anlarda ise güvenlik kamerası kayıttaydı.

ÖLÜMDEN KAÇIŞIN FOTOĞRAFI

Bursa'da bir sürücü, ayağını gazdan çekmeyi unutunca kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda ezilmekten kurtulurken, trajikomik olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü ayağını gazda unuttu. Kaldırıma çıkan sürücüyü gören yayalar, canlarını son anda kurtardı. Kaldırıma çıkan araç önce yayaların üzerine sürdü, daha sonra elektrik panelini devirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada yaralanan olmazken, yaşanan maddi hasar iki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı