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Şenol Güneş: Biz zaten gerideyiz, yakamızı bırakın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 11:22
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Şenol Güneş: Biz zaten gerideyiz, yakamızı bırakın
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Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Hiçbir takım sürekli iyi gitmez veya sürekli kötü gitmez. Önemli olan düşüşlerde fazla puan kaybetmemektir. Oyun anlayışımızı geliştirme konusunda yeterli değiliz ama mesafe aldığımızı düşünüyoruz. Puan açısından sabırlı olacak bir durumda değiliz. Önümüzdeki maçlara da galibiyet için çıkacağız" dedi.

Sakatlıklarla ilgili bilgi veren Şenol Güneş, "Takımın genel durumu iyi. Salih, Oğuzhan ve Ghezzal'ın durumları sıkıntılı. Kerem'in de durumu 3-5 gün sürebilir. Weghorst'u bugün dinlendirdik. Durumuna bakacağız" dedi.

VAR ile ilgili sorulara deneyimli teknik adam, "Ne VAR'ı ya, daha hiçbir şey yok ortada. Hemen VAR yapıyorsunuz ya!" şeklinde cevap verdi.

Transferle ilgili açıklamada bulunan Güneş, "Masuaku bizim oyuncumuz, tıpkı diğer oyuncular gibi. Beşiktaş 'ın lisanslı oyuncularının tamamı bizim oyuncularımız. Devre arasında kimin kalıp, kimin gideceğine ben, yönetim ve oyuncu birlikte karar verir. Oynattığımız oyuncuyu şu anda göndermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca "Bana teknolojik verilere inanmıyorsun dediler... Bu verilere kimse karşı çıkmaz ancak futbol bilimle eş değer değildir. Bazen ofsayttir, goldür, bazen de değildir. Bunlar yoruma açıktır. Fiziksel verileri çok iyi olan oyuncular, sahada iyi oynayamayabiliyor" açıklamasında bulundu.

"Her şeyi her yerde konuşmak doğru değil" diyen Güneş, "Bazen mahrem yerlere fazla giriyoruz. Ülkenin de sıkıntısı yani. Kozmik odadan başlayarak... Hakemler odasına, ailenin odasına girerseniz bütün değerlerinizi kaybedersiniz. 30 sene önceye gidip bazı sözlerimi alırsan bugün geçerli. Bizim 30 yıl önce yaptığımızı, bugün başkaları yapıyor. Haklı çıkmak önemli değil, söylediklerimizi paylaşıp ortak noktada buluşmak önemli. Gaziantep maçında mağdur olan biziz. Hakem kırmızı kart gösterebilirdi, bu bir hatadır. Açıklamasını da yapmış zaten. Rakibin 15-16 faulü var, biz ağzımızı açmadık. N'Koudou'nun pozisyonuna kadar biz daha iyiydik" dedi.

"BIRAKIN YAKAMIZI"

Hakemlerle ilgili de konuşan Beşiktaş'ın hocası, "Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz, sonra hakemlerle devam etmek istiyoruz. VAR kayıtlarının açıklanmasına bizi niye ortak ettiniz? Biz futbol oynamak istiyoruz. Hakemler buna izin versin. Antep maçında hakem izin vermedi. Yorumculara girmek bile istemiyorum. Yeter artık ya! Bu kadar tartışılmasını da istemiyorum. Ben eski ve yeni hakemleri dinliyorum. Kuralları bilmiyorlar gibi geliyor bana, kendilerine göre yorumluyorlar. Bizi neden bu olaya ortak ettiniz? Biz zaten gerideyiz ya, bırakın yakamızı" dedi.

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