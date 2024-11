Canlı vitrin mankenleri Dubai'den sonra Çin'de de moda oldu

Çin’in bir alışveriş merkezinde klasik vitrin mankenlerinin yerini canlı mankenler aldı. Bu yenilikçi uygulamada, gerçek insanlar kıyafetleri bir koşu bandı üzerinde yürüyerek tanıtıyor. Alışveriş merkezine gelen ziyaretçiler, hareket halindeki bu mankenler sayesinde kıyafetlerin nasıl durduğunu ve hareket ettiğini gözlemleyebiliyor.

Çinli moda markası ITIB’in mağazasında uygulanan bu yöntemin amacı, müşterilerin kıyafetleri kullanım sırasında nasıl göründüğünü daha iyi değerlendirmelerini sağlamak. Bu yenilik, sosyal medya platformu X üzerinde hızla yayıldı ve milyonlarca kez izlendi. Videoda görülen canlı mankenlerin kıyafetleri hareket halinde tanıttığı bu sıra dışı yaklaşım, sosyal medyada oldukça ilgi çekti ve birçok kullanıcıdan hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı.

Dubai’de Benzer Bir Uygulama

Benzer bir uygulama kısa süre önce Dubai’de de görülmüştü. Dubai Festival City Mall’da Manto Bride adlı bir moda markası, mağazalarının önünde canlı bir modelle tanıtım yaptı. Model, vitrin mankenlerinin yanında poz verirken zaman zaman duruşunu değiştirerek çevredeki insanların dikkatini çekti. Bu uygulama da Dubai’de büyük ilgi uyandırdı ve alışveriş merkezinde kısa sürede kalabalık oluşmasına neden oldu.

Sosyal Medyada Tepkiler

Çin’deki bu uygulama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, gerçek insanların vitrin mankeni olarak kullanılmasını yaratıcı bulurken, bazıları ise etik açıdan endişelerini dile getirdi. Eleştiriler genellikle, insanların uzun süre hareketsiz kalmak zorunda olduğu bu tür tanıtımların çalışanların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği yönünde oldu.

Canlı manken kullanımı, markaların müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçme isteğini yansıtıyor. Ancak bu tür uygulamaların çalışanların refahını gözetmesi ve uzun vadeli etkilerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Çin ve Dubai gibi büyük alışveriş merkezlerinde uygulanan bu yenilikçi yöntem, moda sektöründe müşteri deneyimini geliştirmek için farklı bakış açıları ortaya koyuyor.

Spotted: A living mannequin at Manto Bride in Dubai Festival City Mall! Would you be able to tell the difference? ????✨



????️: @_angelina.a__/Instagram#gulfmoments #uae #dubai #dubaitrends #fashion #fashionInnovation #model #mantobride pic.twitter.com/0wgsrZ1ywb