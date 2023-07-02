Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı

AA’nın haberine göre, özel bir firmaya ait olan ve Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir programa katıldıktan sonra Sinop’a giden Ahmet Ali Ç. yönetimindeki canlı yayın aracı, Samsun-Ordu kara yolunda, Irmaksırtı mevkisinde yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazada minibüste bulunan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa G. ise sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıgüzel ve Akbulut’un cesetleri, araç vinç yardımıyla bulundukları yerden alındıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılarak Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada aydınlatma direğinin yıkılması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı, trafik ise bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.