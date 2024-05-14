Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti. 52 gündür kayıptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti. 52 gündür kayıptı
Muğla'da 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş’tan, 22 Mart tarihinden bu yana haber alınamadı.

Gidebileceği tüm yerlere yakınları tarafından bakılmasına rağmen kendisine ulaşılamayınca, kayıp başvurusunda bulunuldu.

Ancak, güvenlik güçleri de tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşmayı başaramadı.

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CANLI YAYIN ÇIKIŞINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Karabulut, katıldığı programın canlı yayın çıkışında cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti.

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“ŞABAN'I İPLE BOĞDU”

Karabulut, "Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben kahvaltıda oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Cesedi ardından götürdü" ifadelerini kullandı.

Cesedin gömüldüğü yeri de gösteren Karabulut’un ifadesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Sarıyer mevkisinde taşlarla örtülmüş bir halde Ataş’ın cansız bedenini buldu.

Ataş'ın naaşı, olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İtirafı sonrasında eski eş Emine Karabulut’un yanı sıra Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.

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