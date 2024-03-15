Canlı yayında baba olacağını öğrenen Yunus Emre'nin eşinden kötü haber geldi

Birkaç gün önce Instagram'dan yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran Yunus Emre'nin eşi Beria, iletişim ödülünde kocasına güzel haberi verdi.

Canlı yayın sırasında eşinin hamile olduğunu öğrenen Yunus Emre büyük sevinç yaşarken takım arkadaşları da Yunus Emre’nin mutluluğunu paylaştı.

Baba olacacak olmanın mutluluğunu yaşayan Yunus Emre "Baba mı oluyorum şaka mı? Dünyalar güzel karım, Allah'ım çok şükür" dedi.

Yunus Emre’nin eşinin hamile olduğunu öğrendiği anların sosyal medyada gündem olmasından sonra Instagram hesabından yazılı açıklama yapan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, gebeliğinin sonlandığını takipçilerine aktardı.

“GEBELİK SONLANMIŞTIR”

Geçirdiği kötü günlerden bahseden Beria Özden: "Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. 1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm. Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez." ifadelerini kullandı.

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