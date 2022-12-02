Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...

tv100.com yazarları Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve TÜRKAD Başkanı Av. Cem Kaya'nın tv100’de konuk olduğu programda gündem masaya yatırıldı.

Programa Yarkadaş ve Yaşıklı'nın 'ekonomi' tartışması damga vurdu. Stüdyodaki tartışmada gergin anlar yaşandı.

"Harikalar Diyarı’nda olsaydım ‘Fahiş fiyat yok, vatandaş alıyor’ derdim." diyen Yakışıklı'ya Yarkadaş, "Onu da yıktınız marketçilerin üstüne." diye yanıt verdi.

Zamlara isyan eden Yarkadaş faturaları göstermek için ayağa kalkınca Yakışıklı da, "Üstüme yürüme Barış bey, lütfen üstüme yürüme" diyerek espri yaptı.

Espri ile birlikte stüdyodaki hava da yumuşadı.