Canlı yayında intihara kalkıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Canlı yayında intihara kalkıştı

Sinop'ta 43 yaşındaki bir şahıs, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar girişiminde bulundu.

Sinop'ta 43 yaşındaki bir şahıs, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Manolya Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah E.(43), sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihara teşebbüs etti. Olayı fark eden eşi, durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Abdullah E.'nin bir arkadaşı da aynı anda duruma müdahale etti. Kapıyı kırarak içeri giren arkadaşı, şahsı ipten aldı. İlk müdahalede bilincinin açık olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Canlı yayında intihara kalkıştı

Canlı yayında intihara kalkıştı

Canlı yayında intihara kalkıştı

Canlı yayında intihara kalkıştı

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