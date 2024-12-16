Canlı yayında kaza yaptı. İzleyenlerden yardım istedi

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan kazada direksiyon başında canlı yayın yaparken kontrolü kaybeden Ömür Narin’in (56) otomobili, 10 metreden yuvarlandı. Narin'in kaza yaptığı anlar canlı yayına yansıdı.

Güzeltepe Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen kazada Ömür Narin, 09 SF 001 plakalı otomobiliyle giderken sosyal medya hesabından telefonuyla canlı yayın açtı.

10 METREDEN YUVARLANDI

Sisli havanın etkili olduğu akşamda görüş mesafesi azalırken, Narin, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı. Narin, canlı yayını izleyen vatandaşlardan yardım istedi.

Yayını izleyen yakınlarının ihbarı sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömür Narin, ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

Narin, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömür Narin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.