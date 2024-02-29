Canlı yayında KJ tartışması: CHP’li Ali Haydar Fırat programı terk etti

CHP’li Ali Haydar Fırat, HaberTürk TV’de konuk olduğu canlı yayında “CHP-DEM iş birliği” tam olarak ne?” KJ’sine tepki göstererek stüdyoyu terk etti.