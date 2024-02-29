Canlı yayında KJ tartışması: CHP’li Ali Haydar Fırat programı terk etti

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, HaberTürk TV’de Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı canlı yayın programına konuk oldu.
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin gündemin ele alındığı programda, "CHP-DEM iş birliği" tam olarak ne?" KJ'si tartışma yarattı.
“SEN KİMSİN KARDEŞİM?”
Söz konusu KJ'ye tepki gösteren Fırat, değiştirilmesini istedi. Kendisinin de iletişim fakültesi mezunu olduğunu belirten Fırat, KJ’nin değişmemesi halinde stüdyodan gideceğini söyledi.
Programın konuklarından HaberTürk yazarı Nasuhi Güngör, Ali Haydar Fırat'ı KJ'ye müdahale etmekle suçlayarak, "Sen kimsin" diye sordu.
Fırat ise Güngör’e, "Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Partimi korumak zorundayım. Sen kimsin kardeşim?" sözleriyle yanıt verdi.
YAYINI TERK ETTİ
Tartışma sonucu canlı yayında ortam gerildi. Fırat, yayını terk ederken "Yıllardır aynı şeyi tartışıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.