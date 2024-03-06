Canlı yayında ‘reklam’ polemiği: Özgür Özel’den Şirin Payzın’a tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de konuk olduğu canlı yayın programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yayın sırasında Özel ile gazeteci Şirin Payzın arasından ‘reklam’ tartışması yaşandı.

YANITI ALMADAN REKLAMA GİTMEK İSTEDİ

Payzın, programın bir bölümünde Özel'e, "Muhalefet inanılmaz dağınık görünüyor. Üstelik İYİ Parti sürekli CHP ile kavga ediyor. 'Bu muhalefetten bir şey olmaz' algısı olanlar için bu sizin için dezavantaj değil mi? Meral Akşener'in sürekli olarak geçmişe referans vermesi, oradaki hesabın bir türlü kapanamıyor olması. Genel Merkez'in siyasetinde 'Biz bu ülkenin geleceğine talibiz' programının ya da söyleminin sert bir şekilde ortaya konuluyor olamaması" sorusunu yöneltti.

Ancak Payzın, uzun sorusunun ardından Özel'in yanıtını beklemeden reklama gitmek istedi.

Payzın’ın, "Cevabı reklamlardan sonra alacağız" ifadesini kullanması üzerine Özel, duruma tepki gösterdi.

“BU DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL”

Rejiye dönerek şaşkınlığını gizleyemeyen Özel, şunları söyledi:

"Bu doğru bir şey değil. Bu kadar uzun ve yorum içeren bir sorudan sonra bu doğru bir şey değil. Buradan şimdi giden olacak falan. Böyle soruları daha kısa sorup cevabı daha kısa alıp reklama öyle gitmek lazım."

“SİZİN YAPILMAMASI LAZIM DEDİĞİNİZ HİÇBİR ŞEYİ BEN YAPMIYORUM ZATEN”

Soruya da kısa bir yanıt veren Özel, "Burası İYİ Parti Genel Merkezi olsa, bu koltukta Meral Hanım oturuyor olsa bu soru doğru. Sizin ‘yapılmaması lazım’ dediğiniz hiçbir şeyi ben yapmıyorum zaten. Muhalefetle kavga etmiyor geçmiş defterleri açmıyoruz. Ayrıca 1 Nisan sonrasına çok önemli bir vizyon koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel'in yanıtının ardından ise reklam arasına gidildi.