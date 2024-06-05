Canlı yayında şok eden olay. Sunucu dondu kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Canlı yayında şok eden olay. Sunucu dondu kaldı

Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen canlı yayın esnasında yaşanan bir olay görenlerin ağzını açık bıraktı.

Bastıran sıcaklarla beraber vatandaşın kendisini sokaklara attığı Yunanistan'da dün sahillerdeki yoğunluk hakkında haber yapmaya giden ekip, canlı yayın sırasında şok edici bir olaya şahit oldu.

Yunan sunucunun vatandaşların kaçak göçmen korkusuyla özel güvenlikten mahrum halk plajlarına korkarak gitmediğini belirttiği anlarlar, görenleri hayrete düşüren bir hırsızlık vakası meydana geldi.

Kaçak göçmenlerden biri, yavaş adımlarla denize girmek için yürümekte olan yaşlı bir kadına yavaşça yaklaştı. Kameraların kayıtta olduğu o anlarda Afrika asıllı olduğu öğrenilen kaçak göçmen, talihsiz kadının dibine girdikten sonra kadının boynundaki altın haç kolyeyi el çabukluğuyla çalıp bir anda ortadan kayboldu.

Yaşadığı olan karşısında bir anlık şok geçiren talihsiz kadın ve televizyon ekibi, hırsızın hızla ortadan kaybolmasını hayret dolu bakışlarla izledi.

Yunan polisi tarafından bugün yapılan açıklamada hırsızın kimliğinin tespit edildiği ve yakalanması için gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Yunan halkı yaşanan bu son olaydan sonra sosyal medyada hükümetin kaçak göçmen politikası hakkında sert tepki gösterdi. X adlı sosyal medya platformundan bir kullanıcının yaptığı "Kendi ülkemizde rahat gezemez, denize giremez olduk. Hükümet onları değil bizi rahat ettirsin" mesajı beğeni rekorları kırdı.

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