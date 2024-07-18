Canlı yayında sokak köpekleri kavgası: Köpeklerin öldürülebileceği yönünde hadisler var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Canlı yayında sokak köpekleri kavgası: Köpeklerin öldürülebileceği yönünde hadisler var

Dün akşam televizyon ekranlarında yaşanan sokak hayvanları tartışması dikkatleri üzerine çekti. Murat Gezici köpeklerin öldürülebileceğine yönelik hadislerin olduğunu ifade edince canlı yayında gergin anlar yaşandı.

Sokak hayvanlarına yönelik meclise getirilmesi planlanan yasa tasarısı Türkiye’nin en çok konuşulan gündem maddelerinden birisi olarak devam ediyor.

Meclis komisyonunda görüşmeler AKP ve CHP arasında tartışmalara neden olurken gerek sokak röportajları gerekse de sosyal medyadaki tartışmalar bu konunun daha fazla konuşulmasına neden oluyor.

TV ekranlarında sokak hayvanları konuşulmaya devam ederken dün akşam yaşanan tartışma gündem oldu. TV100 ekranlarında yayınlanan 'Özgür İfade' programında Gezici araştırma sahibi Murat Gezici’nin kullandığı ifade tartışmalara neden oldu.

Gezici köpeklerin öldürülebileceğine dair hadislerin olduğunu iddia edince Gazeteci Hasan Öztürk Gezici’ye tepki gösterdi.

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Gezici: “Baktığınız zaman Türkiye Müslüman bir ülke. Hadisler var hepimizin duyduğu, bildiği köpeklerin öldürebileceği söylenir. Örneği şafi mezhebinde olanların bir köpekle temasıyla kıyafetlerinin yıkanması, abdest alması gerekir.”

Hasan Öztürk: Bir tane söylesenize, cahilliğimden soruyorum

İkili arasında devam eden tartışma bir süre devam etti. Programın moderatörü Cansu Canan Özgen ise programda bir ilahiyatçı olmadığı için konunun bitirilmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu tartışma hali hazırda devam eden sokak hayvanları konusunun sosyal medyada gündem olmasına neden oldu.

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