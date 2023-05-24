Cannes film festivalinde kanlı Ukrayna protestosu

Ilona Chernobai adlı Ukraynalı sosyal medya fenomeni, Cannes Film Festivali kırmızı halısına, gerçekleştirdiği protesto eylemiyle damga vurdu.

Ukrayna bayrağı renklerinde bir elbise giyen protestocu, davetlilerin şaşkın bakışları arasında, elindeki kan görünümlü kırmızı boyayı üzerine dökerek protesto düzenledi. Üstü başı kırmızıya boyanan aktivisti, bir güvenlik görevlisi hızlıca kenara alarak eylemi durdurdu

Mesleği fitness eğitmenliği olan Chernobai, eylemi sonrası Instagram hesabına, "Eylem işgal altındaki topraklara ve orada yaşayan insanlarımıza destek amaçlıydı" diye yazdı

Protestocu ayrıca, "Ne yazık ki artık birçok blog yazarı gibi tüm olayları hikayelerde paylaşamıyorum çünkü Instagram her şeyi mahvediyor! Ama sayfam silinme tehdidi altında! Eylemimin tüm dünya medyasına yayılmasına çok sevindim! İnsanlar bizi unutmamalı!" mesajını paylaştı.

"Kalbim Ukrayna ile birlikte. Yapmam gerekeni yaptım!" diyen Chernobai, "festivalden men edildiğini" ve daha birçok etkinlikten men edildiğini belirterel, "Ama buna değer" ifadesini kullandı.

Just Philippot'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Acide" (Asit) filminin prömiyeri için düzenlenen etkinlikteki protestoya dair herhangi bir açıklama yapılmadı