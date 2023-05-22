Cannes Hande Erçel’i konuşuyor. Onur konuğu olarak boy gösterdi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Cannes Film Festivali’ne Magnum’un onur konuğu olarak katıldı. Erçel katıldığı organizasyona şıklığı ve kıyafetiyle damga vurdu.

Cannes Hande Erçel’i konuşuyor. Onur konuğu olarak boy gösterdi

Editör: Özlem KIRAL

Bu yıl 76.’sı düzenlenen Uluslararası Cannes Film Festivali’ne Magnum Türkiye onur konuğu olarak Hande Erçel katıldı. Ünlü oyuncu, Magnum’un gündüzden ilham alan yeni lezzeti Sunlover’ı yansıtan Hakan Yıldırım imzalı elbisesi ile La Croissette Magnum Plajı’nda bulunan Magnum Dipping Bar’da kendi Magnum’unu tasarladı.

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Hande Erçel heyecanını “Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak Cannes’da bulunmak mutluluk verici. Davet geldiği andan itibaren başlayan heyecanım, buraya gelince daha da katlandı. Milyonların severek dinlediği JVKE’nin Golden Hour parçası benim de favorilerim arasında. Şarkının yeni versiyonunu Magnum partisinde dünyada ilk kez dinleyenler arasında olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.” diyerek dile getirdi.

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Erçel, 22 Mayıs Pazartesi günü Magnum’un Cannes La Croissette’te gerçekleşecek partisine katılacak.

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