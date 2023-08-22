Cansel adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Cansel isminin anlamını araştırıyor. Peki, Cansel ne demek? Cansel isminin anlamı nedir?

CANSEL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Cansel ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Can gibi yakın olan.

- Özü taşkın olan kimse.

- Hayat veren su.

CANSEL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Cansel ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Cansel ismini koymak caizdir.