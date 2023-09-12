Cansever'in kamburuyla ilgili itirafı yürekleri dağladı

Arabesk müziğin efsane ismi Cansever, Akşam TV'nin YouTube kanalında hastalığıyla ilgili itiraflarda bulundu. Yapımcı ve prodüktörlerin hakkını yediğini açıklayan Cansever'in anlattıkları yürekleri dağladı.

Cansever'in kamburuyla ilgili itirafı yürekleri dağladı

Arabesk müziğin efsane ismi Cansever, Akşam TV'nin YouTube kanalında hastalığıyla ilgili itiraflarda bulundu. Yapımcı ve prodüktörlerim hakkını yediğini açıklayan Cansever'in anlattıkları yürekleri dağladı.

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Ünlü arabesk müzik sanatçısı Cansever, uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Ekrandan uzak kaldığında 'Öldü' haberleri çıkan ünlü isim, Akşam TV YouTube kanalına katılarak çarpıcı itiraflarda bulundu.

Yapımcı ve prodüktörler tarafından çok hakkının yendiğini söyleyen Cansever, "‘Hak ettiklerimi alamadım, ona rağmen onlara saygımda kusur etmedim. 1996 yılında Türkiye’de İbrahim Tatlıses’in İbo Şov programına çıktım ve bir gecede hayatım değişti. Peş peşe albümler yaptım, sahneler aldım. Yapımcılar sırf vücudumun pozisyonundan, kamburluğumdan ötürü ‘insanlar bana acısınlar, daha çok sahneme gelsinler’ diye ameliyatımı yaptırmadı." dedi.

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Anlatırken gözyaşlarına boğulan Cansever, "Bir iki doktora gittik, beni kontrol bile etmediler. Sadece baktı bana ’Sen ömür boyu bu kamburla yaşayacaksın’ dedi. İki sene bekledim. Hollanda’ya bir doktora gittim. Orada kontrol ettiler ‘Ameliyat yapabiliriz’ dediler. Sonra Türkiye’ye geldik, oyaladılar. Ailem arayıp ‘Neden seni iyileştirmiyorlar’ diye ağlıyordu.

Aldım her şeyi gittim Almanya’ya. Bir tane Alman vatandaş bana bakıyordu. Geldi yanıma bize bir numara verdi eve gittik. Aradık, gün verdiler, gittik hastaneye 8 hafta hastanedeydim. O süreçte beni kimse aramadı. Birazını sigorta birazını da başkası ödedi." sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Ünlü isim, hayatından bahsederken, annesinin kendisini doğururken çaresiz kaldığını ve ebeliğini babasının yaptığını da söyledi.

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