Cansız bedeni ırmakta bulundu

Samsun’un Havza ilçesinde dünden beri haber alınamayan şahıs, Tersakan Çayı'nda ölü bulundu.

Cansız bedeni ırmakta bulundu

İHA'nın haberine göre, dün saat 15.00 civarında Yenice mevkiinde Tersakan Çayı'na devrilen ayakkabı yüklü tırın dorsesinden dökülen malzemelere bakmak için evden ayrılan Mustafa Kayhan’dan (58) haber alamayan ailesi ve yakınları kendisini aramaya çıktı.

Irmak boyunca arama çalışmalarını sürdüren yakınları, bugün saat 06.30 sıralarında Boyalıca Mahallesi mevkiinde Kayhan’ın cansız bedenini bularak, durumu 112'ye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ceset ırmaktan çıkartıldı. Kayhan'ın cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Kayhan’ın Tersakan Çayı'na düştüğü ve yağmurlar sebebiyle suyun debisinin yüksek olması nedeniyle sürüklendiği, ilk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir darp, yaralanma izine rastlanılmadığı belirtildi.

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