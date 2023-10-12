Cansu Dere Euroleague maçını pembe topla başlattı

Ünlü oyuncu Cansu Dere, meme kanserinde erken tanının önemi ve meme kanseri farkındalığı oluşturmak adına önemli bir projeye dahil oldu.Cansu Dere Pembe Top ile Anadolu Efes - Real Madrid karşılaşması öncesi hava atışı yaptı.

Cansu Dere Euroleague maçını pembe topla başlattı

Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de karşı karşıya geldiği Real Madrid maçı öncesi anlamlı bir harekete imza atıldı.

Ünlü oyuncu Cansu Dere, meme kanserinde erken tanının önemi ve meme kanseri farkındalığı oluşturmak adına Pembe Top ile Anadolu Efes - Real Madrid karşılaşması öncesi hava atışı yaptı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Cansu Dere'nin gerçekleştirdiği hava atışı ile pembe top 10. kez sahadaki yerini aldı.

Meme kanserini tanımak, erken tanı için düzenli kontrol yaptırmak hayat kurtarır." ifadeleri kullanıldı.


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