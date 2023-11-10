Cansu Tosun babasının yaşadığı gizli aşk için bakın ne dedi

Oyuncu Cansu Tosun, dün akşam ‘Şahsiyet dizisinin yeni sezon galasına katıldı.

Gala öncesi muhabirlerle bir araya gelen Tosun, babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile gizli aşk yaşamasıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Cansu Tosun “Annem ve babamla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü ben kendi özel hayatımı hiç konuşan biri değilim. Kaldı ki annemle babamın hayatını konuşayım. Bu çok büyük bir saygısızlık olur. Herkes hayatında kendi yaptığından sorumlu” dedi.

Tosun, babasıyla görüşüp görüşmediği sorulunca da “Yok olur mu hiç öyle şey? Babam o benim” cevabını verdi.

Cansu Tosun’un annesi Serpil Tosun “Gördükleriniz doğru, onları Allah’a havale ediyorum” demişti. Tosun ailesinin Ümran Seyhan’la yazlıkta kapı komşusu oldukları öğrenilmişti.

