Çanta alamayan veliler tamirciye koşuyor. Sefalet yüzyılı

Yozgat'ta alım gücü azalan vatandaşlar, çocuklarının daha önce kullandıkları okul çantalarının, valiz ve bavulların bozulan fermuarlarını, kırılan tekerleklerini tamir ettirip, yırtılan yerlerini diktirmek için ayakkabı tamircilerine başvuruyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala, ayakkabı tamircileri çanta ve valiz tamiratına ağırlık verdiklerini belirtiyor. Tamirciler, okul çantaları ve valizlerin fiyatlarının çok yüksek olmasına rağmen kalitesinin düşük olduğunu, maliyeti düşürmek için kalitesiz malzeme kullanıldığını ifade ediyor.

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"ÇANTALAR TAŞINMIYOR, DÜZENSİZ YAPILIYOR"

50 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 67 yaşındaki Yaşar Kaymaz, çantaların kalitesiz olması nedeniyle öğrencilerin taşımak zorunda oldukları kitap ve defterlerin ağırlığını kaldıramadığını belirtti.

Kaymaz, "60 senedir yapıyorum, tam olarak 50 yıldır çalışıyorum. Düzensiz yapımlar var, hükümetimizin başındakine söyleyeceğim, demeyeyim diyorum da diyeceğim bu Milli Eğitim Bakanlığı'na. Konuları düşürsünler, beş ders beş kitap olurdu. 15 tane kitap veriyor, çocuklar bunun hamallığını çekiyor. Çantalar taşınmıyor, düzensiz de çanta yapılıyor. 15 tane defteri, 15 tane kitabı götürürse bu çocuk ne yapacak? Hamallık yapıyor." dedi.

"500 LİRAYA SATILAN ÇANTA 2,5 MİLYON LİRAYA ÇIKTI"

Okul malzemelerinin fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çeken Kaymaz, tek maaşla geçinmek zorunda olan ailelerin çocuklarını okutmakta zorlandığını anlatıyor. Kaymaz, "Okul faaliyetlerine başlandı, 500 liraya satılan çanta 2 bin 500 liraya çıktı. Bu velinin gücü yetecek mi, 10 milyon maaşıyla bu adam alabilecek mi? Bir tane çocuğuna aldı, öbür çocuğu ne olacak? Evin kirası olan ne yapacak? Maliyetler düşürüldü derken, maliyetleri düşürmek için kaliteli mal da yapmıyorlar, kalitesiz mal üretiyorlar, çocuklar okula gitmeden yırtılıyor. Herkes yenisini almaya çalışsa nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

Valizlerin tamiratını yaptıklarını belirten Kaymaz, "Biz yapmasak ne yapacaklar? Öğrenci üniversiteye gidecek, valiz alacak, bir valiz bugün elinde eskisi varsa tamir ettiriyor, 300-500 liraya yaptırıyor. Çıksın pazara, esnafa, dükkanlara bir baksın 2 bin 500 liradan, 2 bin liradan aşağı valiz yok. Bu ne yapacak? Çin malını getirdiler Türkiye'ye yığdılar. Ben kar ediyorum, etmiyorum değil. Bozulanı yaparım, kazanırım ama yazık, millete de yazık. Denetim yapsınlar, düzgün mal ürettirsinler, kontrol ettirsinler. Çin malını sattırmasınlar, Türk malımızın ucuz, güzel yapılanlarımız var. Hiç olmazsa sağlam yapanlarımız var, bunları sattırsınlar, onlardan aldırsınlar, bilmiyorum artık." diyor.

"BU ÖĞRENCİLERİN DURUMU NE OLACAK?"

"Bu öğrencilerin durumu ne olacak?" diye soran Kaymaz, "Yurtlar pahalı, yollar pahalı, dolmuşlar pahalı. Bu öğrenci nasıl yaşayacak? Benden artıracak, öbüründen artıracak, yaşayacak. Başka çaresi yok. Çantasında maliyet düşürecek, ayakkabısına maliyet düşürecek, düşük mal kullanmaya çalışacak, başka geçinemeyecek. Ne yapacak? Bir öğrencinin aylık masrafı 30 milyar. Baba alıyor 15 milyar. Ne yapacak bunu? Nasıl okuyacak bu çocuk? Nasıl okutabilecek?

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Hele Yozgat gibi bir yerde, kırsal bölgeyiz, geçimimiz olmayan bir şehir. Üçünün beşinin varsa beşinin onun yok, ne olacak bu? Bir maaşı bekleyecek. Asgari ücretlimiz daha çok Yozgat'ta. Gelir getirimimiz yok. Gelir dağılımımız düşük. Ne olacak bu? Bunlara kim sahip çıkacak, bilmiyorum. O Şimşek (Mehmet Şimşek) efendi, ancak ekonomi, ekonomi; nerede ekonomi? Ekonomik çöktü, çöktü. Bana anlatsın gelsin de. Ekonomiyi düzeltmiş, neresini düzeltmiş? Önce özel marketleri onları kaldırsın. Devletin yüzde sekiz aldığını yüzde bir almasın. Benden almasın, devlet onlardan da alsın. Onlardan vergi almıyor, benden vergi alıyor. Benden kestiğini ondan alsın, alabiliyorsa." şeklinde konuştu.