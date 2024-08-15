Okul çantaları zamla dolacak. Kırtasiye fiyatları cep yakıyor

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / BÜŞRA KAPAN

Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesiyle beraber yaşam koşulları git gide zorlaşıyor. A’dan Z’ye her ürünün fiyatı cepleri alev alev yakıyor.. Gıdadan barınmaya, ulaşımdan eğitime derken akla gelebilecek her şeyin fiyatı uçtu, gitti.

Vatandaş için yaşamak artık mucize oldu. Yükselen enflasyon karşısında artan fiyatlara göğüs germeye çalışan halk, yarınını göremez oldu.

YÜKSEK ENFLASYON ETKİSİ

Yükselen enflasyon ve döviz kuru fiyatların artışını tetikleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Temmuz ayı enflasyonun yıllık bazda yüzde 61,78 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 3,23 olarak açıklandı. Yüksek enflasyon karşısında alım gücü her geçen gün eriyip bitti.

Dar gelirli bir vatandaşın maaşı, fiyatlar karşısında yetersiz kalıyor. Vatandaş temel gıdaya erişemezken sırada ki sorun eğitim öğretim giderleri oldu. Asgari ücretli bir vatandaş çocuğunun kırtasiye alışverişini maaşı karşılaması imkansız hale geldi.

GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMİYOR

Birkaç zincir market gruplarının fiyatları değerlendirildiğinde, ortaya çıkan tablo ”yok artık” dedirtecek cinsten. Dokunan yanıyor. Hayat pahalılığı eğitim ve öğretim tarafını da vurdu. Yaşamın temel unsurlarından olan, gıda barınma ve eğitim artık Türkiye lüks haline geldi. Açlık sınırının 19.234 lira olduğu dönemde, asgari ücret 17.002 lirayken, çokta söylenecek söz kalmıyor. Görünen köy kılavuz istemiyor.

Yetkililer “Dezenflasyon süreci başladı” dese de bunu sadece TÜİK’in açıkladığı rakamlarda görüyoruz. Market raflarındaki fiyatlar her gün değişiyor. Bugün aldığımız 1 kilo yoğurt, yarın daha pahalıya alınıyor. Bu durum da vatandaş enflasyon tek haneye düşecek sözlerine inanmıyor.

KIRTASİYE FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Gel de çocukları okula gönder. Kırtasiye fiyatları cepleri alev alev yakacak. Okul sezonun yaklaşmasıyla beraber marketler kırtasiye raflarını büyütmeye başladı. Hesapta indirim var deniliyor ama vatandaş fiyatları görünce bir daha dönüp bakıyor.

Marketler kıyasıya rekabet yapıyormuş gibi gözüküyor. Boy boy kataloglar basarak indirim varmışçasına müşteri çekme çalışmalarına başladı. Ancak marketlerin bu fiyatlarını hangi asgari ücretli karşılayabilecek?

Asgari ücretli bir vatandaş çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek için maaş dışında ek bir kaynağa ihtiyaç duyuyor. Çünkü 17.002 lira ile hem kira hem temel gıda hem de kırtasiye giderlerini karşılamak imkansız.

Okul için en temel en mecburi ihtiyaçların listesi yapıldığında ortaya çıkan tablo şu şekilde: