Çantasını çalmaya çalışan kapkaççının dudaklarına yapışan kadını videosu viral oldu

Sokakta yürüyen kadın arkasından çantasını almaya çalışan kapkaççıya çantasını vermemek için direndi. Sonrasında kapkaççıya bakışıp dudaklarından öpmeye başladı. O anlar sosyal medyada viral oldu
26 Kasım 2023 Pazar
Sokakta yürüyen kadın arkasından çantasını almaya çalışan kapkaççıya çantasını vermemek için direndi. Sonrasında kapkaççıya bakışıp dudaklarından öpmeye başladı. O anlar sosyal medyada viral oldu
Sokakta yürüyen kadın arkasından çantasını almaya çalışan kapkaççıya çantasını vermemek için direndi. Sonrasında kapkaççıya bakışıp dudaklarından öpmeye başladı. O anlar sosyal medyada viral oldu