Çapraz ateşe tutulan korucu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde güvenlik korucusu Raşit Kaya, otomobili çapraz ateşe tutulması sonucu hayatını kaybetti.

Çapraz ateşe tutulan korucu hayatını kaybetti

Bu olaydan 24 gün önce de Kaya'nın otomobiline uzun namlulu tüfekle ateş açıldığı, ancak o saldırıda yara almadığı belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Caddesi'nde gerçekleşmişti. Raşit Kaya, 51 ES 202 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından önü kesilerek otomatik silahlarla ateş açıldığı iddia edildi. Çapraz ateş sonucu Kaya'ya çok sayıda mermi isabet etmiş ve çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirmiştir. Olay yerine gelen ekipler, Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etmiştir. Olayın ardından güvenlik korucusu Kaya'nın cenazesi otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülmüştür. Saldırganların yakalanması için polis tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Bu olaydan 24 gün önce de Raşit Kaya'nın Viranşehir'in Hürriyet Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığı bilinmektedir. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen bu saldırıda Kaya yara almadan kurtulmuş, ancak yanında bulunan bir kişi yaralanmıştır.

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